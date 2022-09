Zaventem opent gloednieuw en ultramodern politiecommissariaat

In Zaventem wordt het nieuwe politiecommissariaat aan de Hoogstraat vanavond officieel geopend. Het gebouw voldoet aan alle kwaliteitseisen rond duurzaamheid, veiligheid en werkbaarheid. Voor het politiepersoneel is het nieuwe onderkomen een hele opluchting, want jarenlang waren de agenten gehuisvest in een oud en versleten pand.

Het nieuwe gebouw is open, groot en praktisch. Er zijn grote, lichtrijke kantoren, een ruime ondergronds garage en het is bijzonder energiezuinig. Voor de gemeente Zaventem is het belangrijk dat de politie op een aangename en veilige manier kan werken. “Het is belangrijk dat ons politiepersoneel gelukkig is tijdens het werk,” aldus Ingrid Holemans (Open VLD), burgemeester van Zaventem.

Het commissariaat biedt heel wat faciliteiten voor de medewerkers en het is gebouwd met een duidelijke visie op de toekomst. “De schietstand is ultramodern, met voldoende capaciteit. Ook hebben we een virtuele schietstand, wat enorm belangrijk is naar de toekomst toe,” licht korpschef Jean-Pierre Van Thienen toe. “Het gebouw zelf voldoet ook aan de meest moderne voorwaarden, zowel qua veiligheid, functionaliteit als duurzaamheid, Bovendien hebben we een fitnessruimte die bijna even groot is als die van onze politieschool.”