Zavo-school zamelt in voor slachtoffers aardbevingen: “Veel ouders hebben daar familie”

In de twee vestigingen van de lagere school Zavo in Zaventem zijn deze week hulpgoederen voor Turkije en Syrië ingezameld. De actie kwam er, omdat ook heel wat families van leerlingen getroffen zijn door de aardbevingen. Het initiatief sluit aan bij de actie van Kivanc Tekkes (29), de papa van de 2,5 jaar oude Kerem.

De aardbevingen in Turkije en Syrië, die al meer dan 35.000 doden eisten, blijven heel wat solidariteit losweken. Ook in de Zavo-basisschool in de Hoogstraat en Heidestraat werd deze week nog heel wat hulpgoederen ingezameld.

Ook voor Oekraïne

“We zijn een katholieke school en vinden het dan ook maar normaal dat we voor die mensen iets proberen te betekenen”, zegt kleuterjuf Ursula Loidts van het instapklasje in de Heidestraat. “Een ouder van een kleuter in mijn klas had een oproep had gelanceerd op Facebook. Ik heb hem aangeboden om ook een mailtje op te stellen naar de ouders toe. Wij zamelen de goederen in op school en hij levert het af bij de inzamelingspunt, zo is de afspraak. We kunnen maar proberen om ons steentje bij te dragen op zo’n manier. Dat hebben we trouwens eerder ook al gedaan voor Oekraïne.”

Het initiatief is alvast een succes, want er werd in de twee vestigingen heel wat materiaal verzameld. “Er zijn altijd wel mensen die direct in de bres springen en zelfs meteen vanalles zelf gaan aankopen, bijvoorbeeld pampers als ze die niet in huis hebben. We hebben al een mooie hoeveelheid binnengekregen. Vooral kleding maar ook slaapzakken, dekens en pampers hebben we gevraagd, geen levensmiddelen.”

Verwachtingen overtroffen

De ramp is dan ook erg tastbaar in het Zavo. “Wij zitten met een schoolbevolking waarvan er veel familie in Turkije hebben. Dat leeft hier dus wel heel erg. Je ziet die verschrikkelijke beelden en daar kan niemand iets aan doen. Je kan alleen maar proberen te helpen.”

Kivanc Tekkes, de papa van de kleine Kerem, is meteen na de ramp in actie geschoten. “Ik vond gewoon dat ik iets moest doen”, vertelt hij. “In de regio zelf heb ik geen familie maar wel in een ander deel van Turkije. Ik ga de kleren en het materiaal bij de mensen ophalen en breng het weg naar het inzamelpunt op de Heizel. De solidariteit van de mensen heeft mijn verwachtingen overtroffen. Gelukkig kan ik een beroep doen op mijn vriend Dirk Olaerts uit Vilvoorde die ook een grotere wagen heeft. We hebben alles samen gedaan tot nu toe. Dat er via de school nu ook zoveel is ingezameld, doet mij enorm veel plezier.”