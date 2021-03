Zelfstandigen Kampenhout hebben eigen buurtinformatienetwerk

In Kampenhout is het charter ondertekend voor een buurtinformatienetwerk voor zelfstandigen. Het BIN-Z is een samenwerking tussen lokale handelaars en de politie en moet het veiligheidsgevoel bij ondernemers vergroten.

Een buurtinformatienetwerk voor zelfstandigen werkt op dezelfde manier als een normaal buurtinformatienetwerk, waarbij één buurt zich organiseert en in samenwerking met de politie informatie uitwisselt om de sociale controle te vergroten. Via het BIN-Z kunnen zelfstandigen bijvoorbeeld signalementen van winkeldieven aan elkaar door te geven. De officiële opstart is gepland op 1 mei.

Het buurtinformatienetwerk wordt getrokken door twee coördinatoren, Rudy Allemeersch en Caroline Steensels, en de wijkmanager van de lokale politie. Zij evalueren de werking op regelmatige tijdstippen. Wanneer een handelaar een verdachte situatie of gedraging opmerkt, dan verwittigt hij of zij de politie via het nummer 101. De politie gaat na wat er aan de hand is en kan vervolgens een sms-bericht en een e-mail sturen naar alle BIN-Z-leden.

Foto: gemeente Kampenhout