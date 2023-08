Zemst bereidt zich voor op volkstoeloop voor optreden Pommelien Thijs

Zemst maakt zich op voor Pleinpop op het Plein van de Vedraagzaamheid. De gemeente neemt extra veiligheidsmaatregelen voor de 15 de editie van het muzikale feest, want niemand minder dan Pommelien Thijs komt er optreden. De voorbije weken is al op andere zomerevenementen gebleken dat de populaire zangeres voor een ware volkstoeloop zorgt. Vanmiddag hield superfan Tatiana alvast de wacht voor het podium.

De affiche van PleinPop bestaat dit jaar uit headliner Pommelien Thijs en Eigen Kweek. De gemeente bereidt zich voor op heel veel volk en neemt extra maatregelen. Allereerst is er de oproep om te voet of met de fiets naar het Plein van de Vedraagzaamheid te komen. De gemeente voorziet fietsenstallingen aan GC de Melkerij, aan het gemeentehuis en aan de parochiezaal in de Kloosterstraat. Je fiets op het Plein van de Verdraagzaamheid stallen, is verboden.

Burgemeester Veerle Geerinckx (N-VA) roept fans van Pommelien Thijs ook op om op tijd te komen. “Vol is vol,” zegt ze. Bij een te grote volkstoeloop wordt het plein afgesloten. Er zullen twee keer zoveel politieagenten als gewoonlijk toezicht houden, samen met een veiligheidsfirma.

Het optreden van Pommelien Thijs begint om 20u30.