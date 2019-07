Zemst hangt schadeclaim van 1,7 miljoen euro boven het hoofd

Vicus, een consortium rond projectontwikkelaar Smarthome, wou op de voormalige camping 30 woningen neerpoten. Zowel de woningen als de indelingen zouden opgetrokken in een Romeinse stijl, een verwijzing naar het Romeinse verleden van de gemeente. Het vorige gemeentebestuur gaf groen licht voor het project, maar de huidige meerderheid veranderde al snel het geweer van schouder.

De gemeente Zemst verwees de plannen naar de prullenmand, wat hen nu duur kan te komen staan. Zemst nam die beslissing na tal van opmerkingen van hogere overheden, onder meer over de mogelijke verkeersproblemen die het woonproject met zich zou meebrengen. De gemeente bevestigt dat het een schadeclaim ontving van Vicus. Die zou zo’n 1,7 miljoen euro bedragen.

“Over de zaak kan ik weinig uitspraak doen, maar we gaan Vicus op een correcte manier van antwoord dienen. Het is belangrijk om te vermelden dat die 30 woningen nog geen zekerheid was. De site is vandaag nog altijd recreatiegebied, dus moest ze eerste omgevormd worden tot bouwzone”, zegt burgemeester Veerle Geerinckx in Het Laatste Nieuws.