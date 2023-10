Zemst stelt dierenopvangcentrum in gebreke: “Dringend maatregelen nemen”

De gemeente Zemst stelt het dierenopvangcentrum in industriezone Cargovil in gebreke. De laatste tijd ontving de gemeente meer en meer klachten over de interne werking van het dierenopvangcentrum aangaande de uitbater. “Daarom moeten we verdere stappen ondernemen”, klinkt het bij burgemeester Veerle Geerinckx.

Gemeente Zemst sloot begin 2018 een concessieovereenkomst met Dierenopvangcentrum Zemst vzw voor het uitbaten van een dierenopvangcentrum. Lange tijd liep de samenwerking vlot, maar daar kwam een tijd terug verandering in. “Er komen meer en meer klachten van burgers over de uitbating van het dierenopvangcentrum aangaande de uitbater ervan. Het bestuur is, mede op basis van deze klachten, in kennis gesteld van een aantal ernstige feiten die de werking van het dierenopvangcentrum onder druk zetten.”, legt Veerle Geerinckx uit. “Verder houdt het dierenopvangcentrum zich niet aan het zero-tolerantie drugsbeleid dat het bestuur uitdraagt. Gemeente Zemst keurt dit af en wil niet samenwerken met een vereniging die dit toelaat.”

De voorbije zomer organiseerde de gemeente een gesprek met de uitbater. “Daar hebben we pijnpunten besproken, want het welzijn van de dieren komt voor mij op de eerste plaats. We hebben een aantal afspraken gemaakt ter verbetering van het dierenopvangcentrum. Tot op heden houdt het centrum zich niet aan deze afspraken en overtreedt het regelmatig voorwaarden die in de concessieovereenkomst staan”, licht schepen van Dierenwelzijn Greta Lauwer toe. “Daardoor besloot gemeente, na zorgvuldige overweging, om het dierenopvangcentrum in gebreke te stellen om dringend de nodige maatregelen te nemen.”