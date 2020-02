Zes weken verkeershinder door werkzaamheden S-bocht Overijse

Acht jaar werd er gediscussieerd over de werkzaamheden, maar maandag beginnen ze eindelijk. De vernieuwing van het wegdek komt geen dag te vroeg, want na lokale onderhoudswerken zijn er nog altijd oneffenheden en spoorvorming. Over een lengte van 700 meter wordt de bestaande asfaltlaag verwijderd en vervangen. Ook worden er nieuwe riooldeksels geplaatst. Op enkele plaatsen is een structurele herstelling van het wegdek nodig. Daar worden ook de onderlagen en de greppels vernieuwd.

Omleidingen

De duur van de werkzaamheden is geraamd op anderhalve maand. Tijdens die periode wordt het doorgaand verkeer richting Brussel omgeleid via de Terhulpsesteenweg naar de E411 tot aan het op- en afrittencomplex van Hoeilaart. Het verkeer richting Waver wordt via dezelfde route omgeleid. Voor omwonenden wordt een lokale omleiding voorzien. Een aantal haltes van De Lijn worden tijdelijk verplaatst.