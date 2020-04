Zes woonzorgcentra in Halle-Vilvoorde krijgen testkits

De Vlaamse overheid heeft 85 woonzorgcentra geselecteerd om 11.000 testkits te verspreiden. Op die manier wil het de verspreiding van het coronavirus in de woonzorgcentra indammen. In onze regio wordt in één woonzorgcentrum alleen de bewoners getest, in vijf woonzorgcentra de bewoners en het personeel.

De Vlaamse overheid heeft 55 woonzorgcentra geselecteerd waar er effectief een uitbraak van het coronavirus aan de gang is. 30 anderen worden willekeurig aangeduid. In onze regio krijgt Rusthuis Strijland in Gooik testkits om de bewoners te testen. In vijf woonzorgcentra worden de bewoners en het personeel getest. Het gaat om Akapella in Kapelle-op-den-Bos, Breugheldal in Dilbeek, Atrium in Kraainem, Filfurdo in Vilvoorde en Moutershof in Meise.

In de zes woonzorgcentra worden samen in het totaal om 445 bewoners en 261 personeelsleden getest. Opvallend is dat Den Bogaet in Humbeek, bij Grimbergen, geen testkits krijgt. Het woonzorgcentrum is één van de zwaarst getroffen in onze regio. De voorbije weken stierven er al vijf bewoners aan de gevolgen van het coronavirus. Nog eens 30 bewoners vertonen symptomen.