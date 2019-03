Zes woonzorgcentra in Halle-Vilvoorde op ‘zwarte lijst’

6 rusthuizen in onze regio staan op de ‘zwarte lijst’ van de Zorginspectie. De lijst bevat in totaal 14 woonzorgcentra in Vlaanderen waar volgens de Zorginspectie onaanvaardbare mankementen zijn. Zo was er volgens het Nieuwsblad in Residente Blaret in Sint-Genesius-Rode bij een van de laatste inspecties een heel aantal dagen per maand urenlang geen verplegend personeel aanwezig. In rusthuis Vuerenveld in Wezembeek-Oppem stelt de Zorginspectie zich ernstige vragen over de manier waarop er omgegaan wordt met bewoners die wondzorg nodig hebben. Verder staan ook de woonzorgcentra Iris, Ascot en Anemoon in Grimbergen en Ofelia in Overijse op de lijst. Zij krijgen de komende weken en maanden regelmatig inspecteurs over de vloer. Verandert er niet snel iets aan de situatie, dan kan dat leiden tot sancties of een sluiting.