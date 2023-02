Zesdejaars College Vilvoorde zetten eigen school te koop

De laatstejaarsstudenten van het College in Vilvoorde hebben hun school te koop gezet. Het ging om een grap in het verlengde van hun “laatste honderd dagen”.

"We hebben vrijdag een leerlingenfeest en moeten daarvoor dingen organiseren. We zaten met de leerkrachten samen en vroegen 'wat kunnen we doen?'. Zij daagden ons uit om voor de grap de school te koop te zetten. We hebben dat iets te letterlijk genomen", zegt Charlotte, één van de leerlingen.

Wie het nummer op het bord belt, komt bij de school terecht. De laatstejaars vroegen vrienden en familie massaal het nummer te bellen en een bod te doen. Gelukkig kan de school erom lachen.