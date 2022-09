Zeven infomomenten voor een lagere energiefactuur

De energiecrisis noopt heel wat mensen tot het aanpassen van hun levensstijl of het renoveren van hun woning. Al is het niet voor iedereen vanzelfsprekend om te weten hoe daaraan te beginnen. Woonwinkel Noord van 3WPlus helpt inwoners van vier gemeenten op weg met praktische infosessies.

Inwoners van Grimbergen, Kampenhout, Steenokkerzeel en Zemst die wel willen renoveren, maar geen idee hebben hoe ze daaraan moeten beginnen, worden door 3WPlus en hun lokale besturen uitgenodigd op zeven infosessies. “Deze infomomenten zijn bedoeld voor huiseigenaars die hun woning energiezuinig en comfortabeler willen maken,” zegt Sabrina Van Eeckhout, coördinator Woonwinkel Noord. “Tijdens elke sessie gaan we dieper in op een bepaald onderwerp. Experts komen uitleg geven en er is ruimte om vragen te stellen.”

De eerste sessie vindt dinsdag 20 september plaats en gaat over het ventileren van je woning. Later komen nog thema’s zoals warmtepompen, dakisolatie, energiezuinig verwarmen en zonnepanelen aan bod.

Een overzicht van de sessies vind je hier.