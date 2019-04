Zeventien jaar cel voor broedermoord

De correctionele rechtbank van Brussel veroordeelde een man tot 17 jaar cel voor de doodslag op zijn broer. Het slachtoffer werd gedood na een ruzie over de erfenis van hun vader. De beklaagde heeft de feiten steeds ontkend, maar volgens de rechter spraken de bewijzen voor zich. Het lichaam van het slachtoffer werd door spelende kinderen gevonden in de bosjes langs de autosnelweg in Lot.

Yves De Bock, een 54-jarige ingenieur uit Ukkel, verdween op 25 maart 2014 toen hij naar een afspraak voor zijn werk vertrok. Het duurde tot 8 april voor zijn verdwijning kon worden opgelost. Spelende kinderen vonden toen het lichaam van de vijftiger in de bosjes vlakbij de Ring rond Brussel, ter hoogte van Lot (Beersel). De speurders richtten hun vizier op de broer van de man. Uit het onderzoek bleek dat de beklaagde zijn broer had aangesproken, omdat die laatste de erfenis van hun vader aan het verkwisten was. Bij die ruzie werd de vijftiger uit Ukkel gedood, waarna zijn lichaam werd gedumpt in de bosjes nabij de E19 in Lot.

De beklaagde hield heel het proces zijn onschuld vol, maar verschillende elementen wezen in zijn richting. Zo werd er bloed van zijn broer gevonden in zijn eigen wagen. Ook werd het DNA van de beklaagde aangetroffen op de veiligheidsgordel van de bestuurder van datzelfde voertuig, waarmee het lichaam van Yves De Bock werd vervoerd. Daarnaast wees het telefonie-onderzoek uit dat het gsm-signaal van de verdachte tweemaal 20 tot 30 minuten lang werd geregistreerd op de gsm-mast nabij de plaats waar Yves De Bock werd achtergelaten.

Volgens de rechtbank staat de schuld van de verdachte dan ook vast, net als het financiële motief. De beklaagde werd veroordeeld tot 17 jaar cel. Aangezien de zaak voor de correctionele rechtbank werd behandeld en niet voor het hof van assisen, kan hij nog beroep aantekenen.