In Affligem is vanochtend een man van 75 jaar om het leven gekomen bij een verkeersongeval. De man botste om een nog onbekende reden tegen een geparkeerde mobilhome en overleefde de klap niet.

Het ongeval vond rond 10 uur plaats op de Brusselbaan in Hekelgem, ter hoogte van een Thais restaurant. "De mobilhome stond geparkeerd op de rijbaan, maar het verkeer kon wel nog door", zegt Sabine Lievens van het parket Halle-Vilvoorde in Het Laatste Nieuws. "Om een nog onbekende reden is dan man tegen de camper gereden. Hij werd zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed kort daarna aan zijn verwondingen."

Door het ongeval was de drukke Brusselbaan een tijdlang afgesloten.