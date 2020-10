Ziek paard dat 100 kilometer stapte, sterft na operatie

Ease, het zieke paard dat twee weken geleden van Overijse naar een paardenkliniek in Lummen stapte, is overleden. Dat meldt Radio 2. Het paard was te ziek om vervoerd te worden, waarop eigenaar Marianne de tocht van 100 kilometer naar Limburg te voet aflegde. Ease werd geopereerd, maar ontwaakte niet meer uit narcose.

Ease leed aan het syndroom van Wobbler. Het paard had een dubbele hernia in de hals en dreigde verlamd te geraken als het niet geopereerd zou worden. Eigenaar Marianne trok met Ease te voet vanuit Overijse naar de paardenkliniek in Lummen omdat het dier te verzwakt was om te vervoeren. Geen makkelijke klus, want door de hernia's had Ease last van coördinatiestoornissen en kon dus moeilijk stappen.

Na vier dagen stappen kwam Ease aan in Lummen. In de paardenkliniek onderging het een complexe operatie die op voorhand maar 50% slaagkans had. Alles leek prima te verlopen, maar na de operatie was het paard zo verzwakt dat het niet meer uit narcose ontwaakte en overleed.