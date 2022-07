Ziekenhuis in Asse ‘blijft rol spelen’ na grote fusie

Tegen 2025 gaan het OLV Ziekenhuis en het ASZ Ziekenhuis in Aalst fusioneren. Het OLV heeft ook een campus in Asse. De directies benadrukken dat alle artsen en medewerkers kunnen meestappen in het nieuwe verhaal. “Alle campussen zullen een rol blijven spelen, want we hebben iedereen broodnodig, klinkt het.

De fusieplannen van de Aalsterse ziekenhuizen liggen al een tijdje op tafel, al was er de vraag wat er met de verschillende campussen ging gebeuren. ASZ heeft campussen in Aalst, Geraardsbergen en Wetteren, OLV in Aalst, Ninove en Asse. In een fusieprotocol dat beide directies ondertekend hebben, bevestigen ze de toekomst van alle campussen, en dus ook die in Asse.

“De directies benadrukken dat alle artsen en medewerkers van beide ziekenhuizen kunnen meestappen in dit nieuwe verhaal en zij onderstrepen dat alle campussen hierin een rol zullen blijven spelen”, klinkt het in een persbericht. “We hebben iedereen broodnodig. Zo staat er een groot aantal vacatures open bij de beide ziekenhuizen. Het eengemaakte ziekenhuis zal één van de grootste werkgevers in de regio worden.”

Door de fusie ontstaat ook één van de grootste ziekenhuizen van het land, met jaarlijks 120.000 dagopnames en 58.000 opnames van langere duur. Volgens de ziekenhuizen was een fusie noodzakelijk om specialisaties te behouden. “Wanneer minimumquota niet worden gehaald, mogen bepaalde behandelingen niet meer in een ziekenhuis worden uitgevoerd. Daardoor dreigen sommige specialisaties uit Aalst te verdwijnen”, klinkt het.

Foto: Google Maps