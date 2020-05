Zo hard treft coronavirus de luchtvaart: amper 17.000 reizigers op Brussels Airport in april

De coronacrisis heeft het aantal reizigers op de luchthaven van Zaventem tot een minimum teruggebracht. In april ontving Brussels Airport amper 17.000 passagiers. Vorig jaar waren er dat in dezelfde periode 2,3 miljoen.

Het is een gigantish verschil. Vorige maand ontving Brussels Airport 99,3% minder reizigers dan normaal. Via Brussels Airport keerden duizenden landgenoten terug naar huis, via de reguliere vluchten en ook via 14 repatriëringsvluchten. In de maand april was er een daling van het vrachtvolume met bijna 14% in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar, vooral door het wegvallen van cargo aan boord van passagierstoestellen. Het aantal volvrachtvluchten steeg met iets meer dan de helft.

"Door het wegvallen van de capaciteit voor cargo op passagierstoestellen, is de vraag naar volvracht groter. Sommige passagiersvliegtuigen vliegen enkel om vracht te vervoeren", zegt CEO van Brussels Airport Arnaud Feist. "Dankzij luchtvracht zijn we in staat om snel essentiële goederen, medicijnen, medische producten en levensmiddelen te importeren en te exporteren. Tegelijk zorgt cargo er ook voor dat onze bedrijven en de industrie kan blijven draaien."