Zoektocht naar locaties voor 30 nieuwe windturbines in Pajottenland en Zennevallei

30 nieuwe middelgrote windturbines in het Pajottenland en de Zennevallei. Dat ambitieuze plan staat te lezen in een nota van Opgewekt Pajottenland, een samenwerkingsverband tussen een tiental gemeenten, de provincie Vlaams-Brabant, Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevallei en Klimaatpunt. Als de regio energieneutraal wil worden, dan moeten er tegen 2040 effectief heel wat windturbines bijkomen. De vraag is alleen waar.

De gemeente Sint-Pieters-Leeuw heeft momenteel 3 windturbines op haar grondgebied. Als het van Opgewekt Pajottenland afhangt, zouden er daar in de nabije toekomst nog aan aantal kunnen bijkomen. Afhankelijk van het type en de grootte zou het aantal nieuwe windturbines voor de brede regio van het Pajottenland en de Zennevallei variëren van 20 tot bijna 80. "De conclusie van de studie is wel dat men eerder voor de middelgrote gaat, dus het zal eerder over een zoektocht gaan naar een 30-tal windmolens", merkt burgemeester van Sint-Pieters-Leeuw Jan Desmeth (N-VA) op.

30 extra windmolens in een relatief klein en dichtbevolkt gebied als de Zennevallei en het Pajottenland is natuurlijk niet weinig. Bovendien is niet elke locatie geschikt om windturbines te plaatsen. Sint-Pieters-Leeuw ligt in een strategisch gunstig windgebied. Maar de gemeente telt al 3 windmolens, veel meer moeten er daar ook niet bijkomen. "Wij zijn gerust bereid om nog ons deel te doen, dat wil zeggen dat er voor Sint-Pieters-Leeuw nog 2 mogen bijkomen", zegt Desmeth. "Maar we hebben wel de gebieden afgebakend. We hebben 3 kleine zoekgebieden genomen waar men mag zoeken om te kijken of er daar nog 2 kunnen bijkomen, maar dat wil ook zeggen dat men in alle andere gebieden niet moet zoeken en dat daar dus geen windmolens zullen komen."

De drie zoekgebieden die in Sint-Pieters-Leeuw in aanmerking komen, zijn delen van de gemeente waar eventuele windturbines zo weinig mogelijk overlast zullen veroorzaken. "De 3 zoekgebieden die we in Sint-Pieters-Leeuw hebben afgebakend zijn inderdaad plekken waar ze volgens ons niemand gaan storen. Aan het kanaal bijvoorbeeld, bijna aan de Brusselse Ring, dan eentje langs de kant Halle en Sint-Pieters-Leeuw, ter hoogte van Stroppen en dan eentje achter Erasmus."

Vraag blijft waar al die andere windturbines dan moeten komen. "Er zijn nog zeker andere locaties die ook op de kaart aangeduid staan. Er is nog eentje op een buitengebied van Lennik, eentje op een buitengebied van Roosdaal", aldus Desmeth. De voorlopige conclusie luidt alleszins dat over de concrete inplantingsplaats van de 30 nieuwe windmolens het laatste woord nog lang niet gezegd is.