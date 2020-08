Zomerscholen gestart in Vilvoorde

Het coronavirus heeft het afgelopen schooljaar helemaal in de war gestuurd. Sommige leerlingen zijn al sinds midden maart thuis en kregen vooral via de computer les. Daardoor liepen leerlingen het gevaar om na de zomer met een achterstand te beginnen aan het nieuwe schooljaar. In tal van steden en gemeenten werden daarom zomerscholen opgericht. In Vilvoorde is dat in de wijk Far-West en Faubourg.

“De focus wordt niet alleen gelegd op het bijspijkeren van de leerachterstand op vlak van Wiskunde en Nederlands, maar ook op het bezorgen van een aantal leuke vakantiedagen”, zegt schepen van Onderwijs in Vilvoorde Jo De Ro (Open VLD). “Beweging, creativiteit en expressie krijgen zeker een plaats in de zomerschool. Er wordt een halve dag gewerkt rond onderwijsdoelen, verzorgd door leerkrachten en logopedisten, en een halve dag rond educatieve spelvormen, in samenwerking met vrijetijdspartners.”

In elke zomerschool is plaats voor zes bubbels van maximaal 14 leerlingen uit het 1ste en 2de leerjaar van het afgelopen schooljaar. Deelname is gratis en niet verplicht maar wordt sterk aangemoedigd. Naast 170 fysieke zomerscholen is er ook een digitaal aanbod: Zomerschool.Vlaanderen. Dat is een multimediaplatform op maat van leerlingen van het lager onderwijs. Programma's van Zomerschool.Vlaanderen zijn sinds gisteren ook te volgen op verschillende mediakanalen van de openbare omroep.