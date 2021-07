Zomerterrassen brengen sfeer in Opwijk

In Opwijk vond dit jaar de zomerkermis plaats in aangepaste vorm. Geen optredens of randactiviteiten maar wel genieten van de grote zomerterrassen in het centrum. “Door de coronapandemie kan onze gewone kermis niet doorgaan. We hebben daarom als alternatief een open terrassen-dag uitgewerkt”, zegt schepen van Cultuur Jan Couck. “Het volledige weekend is het centrum verkeersvrij en kunnen horecazaken grote terrassen zetten. Op die manier steunen we de lokale horeca ook.”

Het duo Eddy & Roger verzorgden de ambiance. De oud-wielrenners hebben hun fietsen omgebouwd tot mobiele drumkits om een spetterende drumanimatie te brengen op straat. En de bezoekers, die waren maar wat blij dat ze terug een terrasje konden doen in hun gemeente.