Zonnewagen Solar Team zet koers richting Zuid-Afrika

Het is de eerste keer dat het Belgische team zal deelnemen aan de wedstrijd op het Afrikaanse continent. Vooral logistiek is de Sasol Solar Challenge een uitdaging. De wagen mag tijdens de vlucht niet bewegen in de kist, want anders kunnen de zonnecellen bovenop de wagen beschadigd raken. “Als dat wel gebeurt, hebben we minder dan een maand de tijd om herstellingen uit te voeren. Ook heel wat materiaal moet aan de andere kant van de wereld geraken, zoals gereedschap, kampeermateriaal en communicatieapparatuur”, klinkt het bij het studententeam.

De komende dagen reizen ook de teamleden af naar Zuid-Afrika. Een eerste groep zal er het parcours verkennen zodat het team niet voor verrassingen komt te staan tijdens de wedstrijd. “We zullen we ons finaal voorbereiden op de wedstrijd. Dat wil zeggen de zonnewagen nog een laatste keer grondig testen en zorgen dat het team aangepast is aan het lokale klimaat en ook gewend is aan het lokale verkeer”, zegt teammanager Pieter April uit Meise.

De Sasol Solar Challenge start op 9 september en durt een week. Met 4.000 kilometer, tussen Johannesburg en Kaapstad, wordt het de langste wedstrijd waar het team ooit aan deelnam. Ter voorbereiding van de wedstrijd vestigde het team twee maanden geleden een nieuw wereldrecord met hun zonnewagen. Ze reden 1.051 kilometer in 12 uur en verbeterde daarmee het record met 127 kilometer.