Zoontje van Yasmine heeft diabetes, dus brengt ze kookboek met 'ongewoon' zoete gerechten uit

Suikerziekte hebben en toch kunnen genieten van zoetigheden, het lijkt tegenstrijdig, maar het kan wel. Bij Yasmine Marchal uit Perk haar zoontje Ilyas werd enkele jaren geleden diabetes van het type 1 vastgesteld. Daardoor moest ze haar bakexperimenten noodgedwongen over een andere boeg gooien. Dat resulteert nu in haar eerste receptenboek ‘Ongewoon zoet’.

Het boek van Yasmine Marchal is eigenlijk een uitvloeisel van Tartes Yaya, de blog van Yasmine. “Hij bestond een jaar toen mijn zoontje Ilyas diabetes type 1 kreeg. Ik ben heel hard beginnen twijfelen of ik wel verder zou gaan met die blog. Ilyas draagt dag in dag uit een sensor die een alarmsignaal geeft als er iets fout is met zijn suikerspiegel. Ik heb de blog voortgezet, maar ben wel anders gaan koken.”

Dat betekent: gezonder en met minder vetten. Toch is ‘Ongewoon zoet’ voor iedereen. “Of je nu een intolerantie, diabetes of helemaal niets hebt, het is lekker voor iedereen en er wordt tegelijkertijd gelet op de vetten de suikers”, aldus Yasmine. n‘Ongewoon zoet’ is verschenen op 20 januari bij Borgerhoff & Lamberigts.