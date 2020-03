Zwaan doodt nieuwe liefde in Hoeilaart

Nochtans leek er een nieuwe romance in de maak want de mannetjeszwaan op de gemeentevijver van Hoeilaart had na twee jaar opnieuw gezelschap gekregen. De milieudienst was al een tijdje op zoek naar de ideale partner na het overlijden van de vorige vrouwtjeszwaan. De stad Brugge, die een populatie van zo'n 120 zwanen telt, ging in op het verzoek om een zwaan te schenken. De nieuwe liefde is dus echter geen lang leven beschoren geweest. Bij een vechtpartij zondagmorgen tussen de twee dieren is de vrouwtjeszwaan verdronken. Gevechten tussen zwanen zijn overigens niet ongewoon als het op dominantie aankomt.