Zwaar getroffen Machelen wil vrijwilligers inschakelen in scholen

Machelen is één van de zwaarst getroffen gemeenten in Vlaanderen door de coronacrisis en ook de uitval bij het lerarenkorps is groot. Basisschool De Fonkel in Diegem sloot vorige week de deuren door een lerarentekort en ook in de andere scholen is de situatie nijpend. Met de oproep wil de gemeente het zwaar belaste lerarenkorps na 16 november wat ademruimte geven.

“Het gaat om zaken als de bewaking tijdens de speeltijden en de middagpauze zodat we onze leerkrachten hiervan alvast wat kunnen ontlasten. Want ook op die momenten moeten zij er staan”, zegt schepen van Onderwijs Karina Rombauts (CD&V).

Ook voor de klas wordt er hulp gezocht. “Hiervoor denken we aan studenten Lerarenopleiding die hun stage moeten doen. Zij kunnen op precaire momenten inspringen en lessen overnemen van zieke leerkrachten als het moet. Het afstandsonderwijs is ook niet te onderschatten. Het vergt heel veel energie van de leerkrachten. We zijn hier nu al mee gestart omdat we pro-actief willen zijn. We willen een lijst aanleggen van mensen die we kunnen opbellen. Als we die niet nodig hebben zoveel te beter maar dan kunnen we hen tenminste achter de hand houden. Als er dan wat uitval is en de scholen hebben ondersteuning nodig dan komen we niet meteen in de problemen. Op die manier kunnen we scholen langer openhouden.”