Zwaar ongeval met vrachtwagen op E19 in Vilvoorde

Op de E19 richting Brussel is rond 9 uur vanmorgen een zwaar ongeval gebeurd. Ter hoogte van Vilvoorde, op zowat 2 kilometer voor de aansluiting met de Ring, verloor een vrachtwagenbestuurder na een klapband de controle over het stuur.

De vrachtwagen belandde op zijn zij en kwam tot stilstand tegen de vangrails. Er is grote hinder voor weg- én treinverkeer omdat het motorblok op de sporen belandde.

De chauffeur zat gekneld in zijn cabine en moest bevrijd worden door de brandweer. De man werd met zware verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis, maar is niet in levensgevaar. Dat laat een woordvoerster van de Federale Politie weten.

De rijweg was even volledig versperd. Omdat de mazouttank van de vrachtwagen was opengescheurd, liep er benzine over de rijbaan. De brandweer zette de grote middelen in voor de reiniging. Ondertussen kon de politie de pechstrook openstellen voor het verkeer.