Zwaar verwaarloosde honden gedumpt op grens van Steenokkerzeel en Nossegem

Het dierenopvangcentrum van Zemst heeft twee zwaar verwaarloosde honden aangetroffen in velden in Steenokkerzeel en Nossegem. Dat meldt Het Laatste Nieuws. Beide honden, waaronder een puppy van zes maanden, hebben waarschijnlijk wekenlang geen eten gehad. Het dierenopvangcentrum heeft de politie ingeschakeld.

De eerste hond werd gisteravond aangetroffen nabij het gesloten opvangcentrum 127bis in Steenokkerzeel. Enkele honderden meters verderop werd deze ochtend een tweede hond aangetroffen. Beide honden hebben zware verwondingen en fel verzwakt. “De puppy van zes maanden zat helemaal onder de vlooien, was totaal uitgemergeld en vertoont bijtwonden over het hele lichaam. Er is een behandelplan opgestart. Onbegrijpelijk wat we aangetroffen hebben”, meldt het dierenopvangcentrum.

De tweede hond vertoont gelijkaardige verwondingen en is van hetzelfde ras, maar iets ouder. Het dierenopvangcentrum vermoedt dat beide honden niet lang voor ze gevonden werden door een dierenbeul werden achtergelaten. “Volgens ons gaat het om zware verwaarlozing. Als we de honden iets later hadden gevonden, hadden we hen waarschijnlijk niet meer kunnen redden. We hebben een proces-verbaal laten opmaken door de politie.”, aldus het dierenopvangcentrum.

Volgens Het Laatste Nieuws zijn beide honden gechipt, maar zijn de chips niet gekoppeld aan een eigenaar. De politie wil daarom via de producent van de chips te weten komen welke dierenarts de honden gechipt heeft. Het hoopt op die manier alsnog de eigenaar te vinden.

Foto's: Dierenopvangcentrum Zemst