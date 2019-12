Zwaargewonde bij ongeval in Gooik

Op de Ninoofsesteenweg in Gooik is zaterdagmiddag een zwaar verkeersongeval gebeurd. Een wagen botste er met een vrachtwagen. Minstens één persoon raakte zwaargewond.

Het ongeval gebeurde rond 13u30 aan het kruispunt van de Ninoofsesteenweg met de Hoevestraat. Een vrachtwagen en personenwagen botsten er om een nog onduidelijke reden op elkaar. De klap was hevig. De wagen kwam tot stilstand tegen een verkeerslicht, een vrouw moest door de hulpdiensten uit het wrak bevrijd worden. Zij werd zwaargewond en werd overgebracht naar het ziekenhuis van Aalst. Het is niet bekend of er bij het ongeval nog andere mensen gewond geraakt zijn.

“Aan het bewuste kruispunt zijn momenteel werken aan de gang. We weten niet of het ongeval daar iets mee te maken heeft. Om te kunnen achterhalen wat er precies gebeurd is, is er een verkeersdeskundige van het parket aangesteld die het ongeval zal onderzoeken”, zegt Serge Roelens van de politiezone Pajottenland.

Door het ongeval was de Ninoofsesteenweg urenlang afgesloten tussen de Lenniksestraat en de Hoevestraat. Pas in de vooravond werd de steenweg opnieuw vrijgegeven voor alle verkeer.