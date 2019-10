Vannacht woedde een zware brand in een alleenstaande villa in Beersel. Het gebouw liep heel wat schade op, maar niemand raakte gewond.

De brand brak uit in een afgelegen villa in de Winterperre. De hele omgeving werd afgezet. "Iedereen raakte op tijd naar buiten, maar de bluswerkzaamheden werden bemoeilijkt door de beperkte toegankelijkheid", meldt de Brandweerzone Vlaams-Brabant West. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan.

Foto: Brandweerzone Vlaams-Brabant West