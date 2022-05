Zware brand vernielt gloednieuwe bed and breakfast

Op de Haachtsesteenweg in Steenokkerzeel heeft maandag in de vooravond een zware uitslaande brand gewoed bij de gloednieuwe Yoerik's Business B&B. “Het project is eigenlijk net af. De bed and breakfast zou op 1 juli de eerste klanten ontvangen”, zegt uitbater Patrick.

Het vuur brak uit iets voor 17 uur uit in de achterbouw waar de vier luxekamers gelegen zijn. Daar lagen ook 10.000 textielstalen gestapeld. “De verbouwingen waren net helemaal voltooid en dan maak je zoiets mee”, zegt een ontdane uitbater Patrick. “We hebben hier 2,5 jaar aan gewerkt. Eén ding is nog een geluk bij een ongeluk: ik was gelukkig net op tijd verzekerd. Het is extra pijnlijk want de B&B was er eigenlijk gekomen als eerbetoon aan mijn overleden zoon Yoerik. Die is op zijn 31ste gestorven aan meningitis. Dat maakt het extra pijnlijk.”

Op het moment van de brand was er niemand aanwezig, waardoor er gelukkig geen gewonden zijn. Patrick heeft geen idee wat de brand veroorzaakt heeft. “De bovenverdieping waar het textiel lag, is helemaal uitgebrand. Het dak is helemaal weg door het vuur maar vooral de waterschade in het gedeelte waar de kamers zijn is immens. De opening wordt voor onbepaalde tijd uitgesteld, maar ik ga zeker niet opgeven”, aldus Patrick.