Zware gasontploffing in Elewijt: "1 dodelijk slachtoffer en 2 lichtgewonden"

In het centrum van Elewijt in Zemst zijn er vanochtend twee gasontploffingen geweest in een dokterspraktijk met appartementen erboven. Een man van 59 kwam daarbij om het leven.

De hulpdiensten werden vanochtend rond 7u verwittigd dat er in een gebouw met een dokterspraktijk en appartementen aan het kruispunt van de Eppegemsesteenweg en de Tervuursesteenweg in het centrum van Elewijt zich gasontploffingen hadden voorgedaan. "De stabiliteit van het gebouw waar de ontploffing zich heeft voorgedaan is mogelijks in gevaar", klinkt het bij de politiezone KASTZE. "De gevel van een appartement, gelegen op de eerste verdieping,is volledig weggeblazen", legt Sabine Lievens van het parket Halle-Vilvoorde uit. "Eén man van 59 jaar kwam hierbij om het leven. Aanvankelijk werd er gevreesd voor nog meer dodelijke slachtoffers en werd er met speurhonden gezocht, maar dit was negatief: alle bewoners konden intussen worden gelokaliseerd. 2 personen liepen wel lichte verwondingen op ten gevolge van de rook en zij werden voor verzorging naar het ziekenhuis overgebracht. De bluswerken zijn inmiddels afgerond. Het onderzoek naar de feiten loopt volop.Het parket heeft een deskundige aangesteld om de oorzaak van de ontploffing te achterhalen."