Zware hooibrand in Itterbeek

De brand werd opgemerkt rond 15 uur. Toen de brandweer aankwam in de Roomstraat, stond een grote berg hooi in lichterlaaie. De brandweer zet heel wat tankwagens in om de brand te blussen en krijgt daarbij hulp van de Civiele Bescherming. Even werd er gedacht om met de helikopter van de federale politie te blussen, maar dat blijkt praktisch niet haalbaar. De Roomstraat is volledig afgesloten zodat de hulpdiensten hun werk kunnen doen.

Een hoeve aan de overzijde van de straat liep gelukkig geen gevaar. Omdat de brand zich vlabij de spoorwegen bevindt, moeten treinen stapvoets voorbijrijden. Er werd al snel uitgegaan van opzettelijke brandstichting. De politie heeft intussen twee minderjarigen opgepakt. Het onderzoek loopt nog. De nabluswerken zullen nog uren duren.

Foto: Brandweerzone Vlaams-Brabant West