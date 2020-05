Zware woningbrand schrikt Liedekerke op

In Liedekerke heeft vannacht een zware brand gewoed. Een leegstaande woning in de Impegemstraat brandde volledig uit. Een tweede woning is onbewoonbaar. De bewoners konden hun huis tijdig verlaten en zijn ongedeerd. Tijdens de bluswerken kreeg de brandweer een oproep voor een tweede brand in de Beysstraat.

De brand in de Impegemstraat was zo hevig dat de hitte rolluiken aan de overkant van de straat deed opbollen. De politie evacueerde een aantal woningen in de straat. Burgemeester Steven Van Linthout: “de brand ontstond in een leegstaande woning waar verbouwingswerkzaamheden werden uitgevoerd. Het vuur sloeg over naar een aanpalende woning waar een jong gezin woont. Zij werden wakker door de brandgeur en konden tijdig vluchten. Ze verloren wel al hun bezittingen in de brand.”

De gemeente vorderde een aannemer die de uitgebrande woning moet afbreken. De stabiliteit van het tweede huis wordt onderzocht. Intussen blijft de straat afgesloten.

Kamerbrandje

Tijdens de bluswerken in de Impegemstraat kreeg de brandweer een oproep voor een brand in de Beysstraat. Daar was vuur ontstaan in een kamer. De bewoners kregen de brand echter onder controle voor de brandweer aankwam.