Zwembad Grimbergen nog zeker tot september gesloten

Eind vorig jaar ging het Pierebad in Grimbergen dicht voor dringende herstellingen. Het gemeentebestuur laat nu weten dat zwemmers nog minstens tot september geduld zullen moeten oefenen. “De werken verliepen vlot, maar andere problemen doken op”, laat schepen van Sportbeleid Tom Gaudaen weten. “De normen voor brandveiligheid zijn strenger geworden en het gebouw moet conform gemaakt worden. Daarnaast zijn ook de technische keuringen verstrengd. We willen alle installaties en uitrustingen die gebreken vertonen in één keer aanpakken.” Het gemeentebestuur is intussen op zoek naar een overnemer voor het Pierebad. “De concrete heropening zal afhangen van de afspraken met de eventuele overnemer van het zwembad. We betreuren dat het zwembad zo lang gesloten zal zijn, maar veiligheid staat voorop. Nadat alle herstellingen afgewerkt zijn én de overname geregeld is, zullen we kunnen genieten van een schitterend zwembad en meer dienstverlening”, besluit Tom Gaudaen.