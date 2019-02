Zwembad Heuvelkouter negen maanden dicht voor renovatie

Het gemeentelijk zwembad Heuvelkouter in Liedekerke sluit vanaf 23 april negen maanden lang de deuren. Het zwembad krijgt een grondige opknapbeurt.

De badkuip wordt aangepakt, LED-verlichting, een zonneboiler en nieuwe dakisolatie moeten het gebouw energiezuiniger maken en de voorgevel wordt opgesmukt. De renovatie is volgens de gemeente nodig zodat de 135.000 bezoekers de komende jaren nog kunnen zwemmen in Liedekerke. De gemeente investeert 1,2 miljoen in de renovatie.

In januari 2020 moet Heuvelkouter opnieuw openen. Zwemmers kunnen negen maanden uitwijken naar het zwembad van Ternat, dat normaal in maart de deuren opent na een bijna twee jaar durende renovatie. Door de samenwerking met Ternat kunnen Liedekerkenaren aan inwonerstarief zwemmen. De laatste grote renovatie van het zwembad dateert uit 2011. Toen ging Heuvelkouter zeven maanden dicht.

Foto: gemeente Liedekerke