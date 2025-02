Sneukeltocht in Sint-Donatus Merchtem: “Onze school op een fijne manier tonen”

Een standje rond het thema Kerstmis, verderop is het al Valentijn. De Sneukeltocht van Sint-Donatus Secundair in Merchtem is opgebouwd rond de verschillende feestdagen en biedt zo voor elk wat wils. “Er zijn heel wat feestdagen die aan bod komen”, zegt Marc Deconinck, beleidsondersteuner van Sint-Donatus Secundair. “De leerlingen en bezoekers vertrekken bij Halloween, passeren langs Sinterklaas en gaan de Kerstman voorbij. Directeur Lien Platteau vult aan. “Ik vind het heel leuk om onze school in beeld te zetten, maar ook overal wat lekkers te eten en op die manier de bezoekers kennis te laten maken met onze school.”