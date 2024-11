Afgestudeerde zorgverlener uit Herne genomineerd voor Vlaamse Bachelorprijs

Koen Bellemans, die recent afgestudeerde als zorgverlener aan de Erasmushogeschool Brussel, is genomineerd voor de Vlaamse Bachelorprijs. Hij schreef een thesis waarin hij onderzocht hoe de hulpvraag van ouders beter geïntegreerd kan worden in hulpverlening. De Bachelorprijs is een deelprijs van de Vlaamse Scriptieprijs en bekroont professionele bachelorproeven die sterk inzetbaar zijn in het werkveld.