Directeur vrije basisschool Prinsenhof neemt er tijdelijk ook Sint-Jozef bij

Het is vandaag de eerste schooldag. In Vlaanderen en Brussel trekken zo’n 1,2 miljoen kinderen en jongeren opnieuw naar het Nederlandstalig onderwijs. Voor veel leerlingen is dat een spannende dag, maar ook bij schooldirecteur Benjamin Rombaut hangt een gezonde spanning. Na 2,5 jaar als directeur van de Vrije Basisschool Prinsenhof, is hij nu bijkomend ook tijdelijk directeur van Sint-Jozef in Grimbergen.