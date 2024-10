Leerkrachten GBS Sterk in Asse verwend met koffie, zoetigheden en massage: “Ze verdienen dit superhard”

Het leerkrachtenteam van basisschool Sterk wisten niet dat ze de wedstrijd van OVSG gewonnen hebben. Voor de wedstrijd konden leerkrachten een quote, filmpje of foto opsturen om te laten weten waarom het beroep van leerkracht het mooiste ter wereld is. Hun prijs? Een koffiemobiel met barista die langskomt op school. “Onze directie heeft heel goed kunnen zwijgen”, zegt kleuterleerkracht Els Binst. “We wisten echt van niets. Anderzijds is ze wel heel overtuigend, dus is het ergens te verwachten dat we gingen winnen. Alleszins, het ruikt hier keilekker, tof om zo aan je werkdag te beginnen.”

Het blijft niet alleen bij koffie. “De leerkrachten krijgen ook een deugddoende massage. Verder hebben ze ook nog een gepersonaliseerde pet om te tonen dat ik mijn petje afdoe voor wat ze elke dag doen”, zegt Ilse Van de Perre, directeur van GBS Sterk. “Ik vind dat leerkrachten het verdienen om op deze Dag van de Leerkracht eens goed in de watten worden. Ze verdienen dit superhard.”