Nieuwbouw 't Rakkertje eindelijk officieel geopend

De nieuwbouw van de gemeentelijke basisschool ’t Rakkertje in Eizeringen bij Lennik is officieel geopend. Al in 2006 stemde de gemeenteraad voor het samenvoegen van de twee locaties van de school, maar realisatie van het project duurde lang door een burenconflict. Na jaren van planning en werkzaamheden is de school nu helemaal klaar.