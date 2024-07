Nieuwe scholen op komst in Zaventem, Vilvoorde en Beersel

Alle scholen uit Vlaanderen konden de voorbije maanden een aanvraag indienen om hun gebouw volledig te vernieuwen of gewoon een nieuwe school te bouwen. Vlaams minister Ben Weyts heeft nu met Schoolkracht, een consortium met daarin verschillende private investeerders, een akkoord gesloten voor de bouw van 27 nieuwe scholen, een overeenkomst ter waarde van 400 miljoen euro. Ze maken deel uit van het ‘Scholen van Vlaanderen’-programma dat eind 2023 gelanceerd werd. Een scholenbouwprogramma die voor 450.000 vierkante meter extra schooloppervlakte moet zorgen, goed voor in totaal 85.000 leerlingen.

Het gaat om scholen uit het basis- en secundair onderwijs, maar er komen ook nieuwe scholen buitengewoon onderwijs, nieuwe kunstacademies en een nieuw internaat. “We investeren in onderwijskwaliteit en dus ook in kwaliteitsvolle plaatsen op school”, zegt minister Weyts. “Vlamingen zullen voor het eerst ook de kans krijgen om aandeelhouder te worden, want het kapitaal zal in elk project opengesteld worden voor particulieren. Zo kan je letterlijk zelf investeren in onderwijskwaliteit voor onze kinderen.”

In onze regio gaat het om de Gemeentelijke Basisschool in Huizingen, de Kunstacademie in Zaventem, de Stedelijke basisschool Kinderkoppen en TechnOV, allebei in Vilvoorde. “Dit illustreert de ambitie om een sleutelrol te blijven spelen in de herontwikkeling van de Vlaamse schoolinfrastructuur, die zo cruciaal is voor onze economische ontwikkeling”, zegt Serge Fautré, CEO AG Real Estate, één van de private investeerders uit het consortium.