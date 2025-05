Onderwijs en vleessector bundelen krachten voor de toekomst van het slagersberoep: “Ruim 4.000 vacatures staan open"

Met de ondertekening van het charter willen de Vlaamse scholen, waaronder COOVI, en de vleessector het beroep van slager weer op de kaart zetten. Want ondanks de vele kansen blijft de instroom van jongeren vandaag opvallend laag.

“We zien dat een opleiding tot slager bij jongeren niet de meest populaire keuze is. Wel, een heel verstandige keuze als je ziet wat je als slager kan verdienen, welke carrièremogelijkheden er zijn. Helaas staan er 1000’en vacatures open, zowel bij de zelfstandige slager als bij de grote foodretailers en dat terwijl we maar met 283 leerlingen in het secundair onderwijs zitten. Dat is een grote discrepantie”, zegt Dylan Geeringhs, sectorconsulent.

Met gerichte acties willen de sector en de onderwijsinstellingen het beroep van slager aantrekkelijker maken en de opleidingen versterken die jongeren en volwassenen voorbereiden op een carrière.

“Het niveau van de opleidingen kan de hoogte in door het verbeteren van leermiddelen en het professionaliseren van leerkrachten. Ook moeten er meer stage- en werkplekken komen bij ambachtelijke slagers en binnen bedrijven. Daarnaast moeten er betaalbare en toegankelijke opleidingen georganiseerd worden in het secundair onderwijs, het volwassenenonderwijs en via VDAB”, klinkt het .

Ook kennisdeling tussen scholen en de sector is belangrijk zodat de opleidingen beter aansluiten bij de realiteit op de werkvloer.

Een beroep met toekomst

Volgens de scholen en de vleessector biedt de vleesketen een brede waaier aan beroepsmogelijkheden, met werkzekerheid, regelmatige werkuren, een aantrekkelijke verloning en doorgroeikansen. De sector benadrukt dat het actief is op het vlak van duurzaamheid, gezondheid en innovatie, met aandacht voor diervriendelijke productie en korte bevoorradingsketens.

De opties na de opleiding zijn veel breder dan de meeste mensen denken. “Je kan niet enkel slager worden, maar ook bv. zelfstandige. Zo kan je doorgroeien binnen bedrijven zoals Colruyt tot productieverantwoordelijke. Er is echt wel een hele weg die ze kunnen afleggen wanneer ze van school komen”, zegt Olivier Dumoulin, technisch adviseur coördinator bij COOVI secundair onderwijs.

Structureel overleg voor duurzame impact

Om de samenwerking duurzaam te verankeren, worden onderwijsverstrekkers en sectororganisaties structureel samengebracht. Zo kunnen opleidingen en het beroep blijvend inspelen op nieuwe trends, technieken en maatschappelijke verwachtingen. Met de gezamenlijke inspanning willen de onderwijsinstellingen en de slagerijsector de instroom naar het vak verhogen en de toekomst van het ambacht verzekeren.