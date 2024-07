Solar Team onthult efficiëntste zonnewagen ooit

In september zullen de studenten deelnemen aan de meest extreme Solar Challenge ter wereld in Zuid-Afrika. Hier zullen ze te maken krijgen met grote hoogteverschillen, drukke steden en uitzonderlijke weersomstandigheden. Het was dus belangrijk om de Infinite, die het team in oktober 2023 de wereldtitel bezorgde, voorzien werd van de nodige aanpassingen en innovaties.

“Door het uitwerken van een 'digital twin' van de zonnewagen kunnen we de volledige zonnewagen digitaal in en uit elkaar halen. Dat zorgt voor nieuwe inzichten op het vlak van mogelijke winsten en strategieën”, klinkt het bij het team. “Daarnaast zagen we dat er grote winsten te behalen zijn met het verbeteren van motor- en batterijkoeling, waardoor we het verbruik van de significant hebben kunnen verlagen.”

Tot sleutelden de studenten ook aan de aerodynamica van de wagen. Daarmee is de wagen klaar voor de Sasol Solar Challenge, de meest extreme zonnewagenwedstrijd ter wereld. “De afgelopen editie eindigden we tweede achter het team van Delft. Met de geïnnoveerde Infinite hopen we dit jaar de winst te pakken”, besluit het team.