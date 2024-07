Studenten leggen toelatingsexamen voor arts af in Overijse: “Moeilijk, maar het zal wel lukken”

Gezonde spanning vanochtend in GITO in Overijse. Dit is één van de 67 locaties in Vlaanderen waar het toelatingsexamen geneeskunde plaatsvindt. Er zijn maar bijna 5.500 kandidaten, zes procent meer dan vorig jaar. Iets meer dan 1.700 mogen aan de opleiding beginnen. Al heeft de Vlaamse regering dat quotum al opgetrokken. “De helft meer voor het aantal artsen en zelfs 70 procent voor de opleiding tot tandarts”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. “Vlaanderen respecteerde jarenlang de quote die de federale overheid oplegde, waardoor er een groot tekort is aan artsen en tandartsen.”

Dat tekort is bijzonder nijpend in onze regio. “Waarom dan nog altijd een examen? We doen dat om het aantal startende studenten min of meer constant te houden, zodat je die mooi kan spreiden over alle stageplaatsen”, zegt Jan Eggermont, voorzitter van de Examencommissie. Toch klinkt er aan enkele universiteiten gemor. Volgens decaan Piet Hoebeke van de Ugent verdraagt de opleiding zo'n grote stijging niet omdat heel wat middelen vraagt, ondanks extra steun van de Vlaamse overheid. Ook voldoende stageplaatsen vinden wordt moeilijk volgens Hoebeke. Maar professor huisartsgeneeskunde aan de VUB Dirk Devroey uit Overijse weerlegt dat.

“We hebben nu 120 studenten in het eerste jaar geneeskunde, maar we hebben zeker ruimte om tot 180 studenten te gaan en om die een kwaliteitsvolle opleiding te bieden met stageplaatsen”, zegt Devroey. “Het aantal studenten terugdringen is geen goed idee, want de wachtlijsten bij de dokter moeten worden aangepakt. Het is vreemd dat wij het aantal studenten proberen af te remmen in België, terwijl aan de andere kant de Europese wetgeving ons niet kan verbieden om artsen uit andere Europese landen bij ons te laten werken. Dan gaat mijn voorkeur toch uit naar mensen die bij ons opgeleid zijn en de taal ook spreken.”