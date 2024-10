VUB-studenten verrassen leerkrachten in Halle voor Dag van de Leerkracht: "Dankzij hen zette ik vlot de stap naar hoger onderwijs"

De VUB erkent en waardeert de essentiële rol die onderwijs in onze kennismaatschappij speelt. Daarom mobiliseerde de universiteit haar studenten om de lesgevers persoonlijk te bedanken voor hun harde inzet.

"Onderwijs is niet alleen de sleutel tot individuele kansen, maar levert ook een onmisbare bijdrage aan onze samenleving. Onze docenten aan de VUB en in scholen overal zijn de ware helden die onze maatschappij vormgeven door de geesten en harten van de volgende generaties te inspireren. We eren hen vandaag en altijd, want zij zijn de kracht achter onze toekomst”, aldus Nadine Engels, vicerector Onderwijs- en Studentenzaken van de VUB.

Ook studenten benadrukken belang van leerkrachten

Om hun dank extra kracht bij te zetten, overhandigen de VUB-studenten persoonlijk de doosjes pralines aan hun oud-leerkrachten. “Dankzij mijn oud-leerkrachten was het voor mij makkelijker om de stap naar hoger onderwijs te maken”, vertelt VUB-student Lentl Vanhouche.“ In het GO! Atheneum in Halle was er namelijk een heel goed contact met de leerkrachten.”