Politie en parket rollen dievenbende op: “Gelinkt aan minstens veertigtal inbraken”

Begin februari probeerden onbekend in te breken in een woning in Zemst. De politie startte een onderzoek en kon via camerabeelden de nummerplaat van het vluchtvoertuig van de daders achterhalen. “De wagen werd daarop geseind en dat leidde iets meer dan een week later in Mechelen tot de arrestatie van drie verdachten”, zegt Ingrid Moriau van het parket van Halle-Vilvoorde.”

Het trio werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter, die besliste om hen aan te houden. “Het onderzoek wees uit dat het drietal mogelijk in aanmerking komt voor tal van andere woninginbraken, niet alleen op het grondgebied van Kampenhout, Steenokkerzeel en Zemst maar onder andere ook in Dilbeek, Sint-Genesius-Rode, Londerzeel en Sint-Katelijne-Waver. In totaal gaat het om minstens 39 feiten”, aldus Moriau.

Het verdere onderzoek bracht het vizier van de speurders op een vierde verdachte, die midden april wel overgeleverd aan ons land en werd aangehouden. Een van de drie verdachten die in februari was opgepakt, is inmiddels vrijgelaten. De drie anderen zitten voorlopig nog in de cel in afwachting van het verdere onderzoek, dat bijna is afgerond.