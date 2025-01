Parket sluit onderzoek naar verkiezingsfraude in Meise en Dilbeek af: “Geen misdrijf gepleegd”

“Uit het onderzoek zijn geen elementen naar voor gekomen dat er een misdrijf zou zijn gepleegd”, zegt perswoordvoerder Ingrid Moriau van het parket Halle-Vilvoorde. Het parket had volmachten in beslag genomen na klachten in beide gemeenten. Wat de aanleidingen van de klachten waren, werd niet meegedeeld.

Een volmacht geeft mensen die niet fysiek aanwezig kunnen zijn in het stembureau de kans om toch hun stem uit te brengen. Zij geven dan hun volmacht mee aan iemand die in hun plaats gaat stemmen. Het ronselen van zo’n volmachten is strafbaar. Wie er zich schuldig aan maakt, riskeert een celstraf van acht dagen tot een mand of een geldboete