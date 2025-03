Merchtemse leeflooncliënten moeten zelf beslissingsbrief afhalen: “Huidige procedure te vrijblijvend”

Besparen en betrokkenheid

Wanneer het Bijzonder comité voor de sociale dienst een beslissing neemt in een dossier, krijgt de aanvrager een aangetekende brief. Volgens schepen van Sociale Zaken Reinhoud De Bosscher is die procedure te vrijblijvend. Bovendien kost het de gemeente handenvol geld. “Alleen al in 2024 ging het om meer dan 750 aangetekende brieven, wat de gemeente duizenden euro’s kostte”, zegt De Bosscher.

175 van de 750 aangetekende brieven werden nooit opgehaald bij het postkantoor. Een verspilling van middelen, vindt De Bosscher: “Het roept ook vragen op over de betrokkenheid van sommige leefloonaanvragers. We vinden dat wie steun aanvraagt, minstens de moeite mag doen om zijn of haar beslissingsbrief op te halen.”

Uniek in Vlaanderen

Door een aanpassing in het reglement van het Bijzonder comité voor de sociale dienst, moeten aanvragers nu zelf hun brief komen ophalen. Zo wil De Bosscher de betrokkenheid vergroten en kosten besparen. “Ik ken geen collega-schepenen die dit eerder doorvoerden”, zegt De Bosscher. “Het vergt dan ook heel wat juridisch werk om dit correct te motiveren, maar we leiden de bevoegdheid af uit het decreet over het lokaal bestuur en de OCMW-wet.”

De maatregel is uniek in Vlaanderen, volgens de gemeente. Uitzonderingen blijven evenwel mogelijk. Bijvoorbeeld hoogzwangere vrouwen en, tijdens de examenperiode, studenten krijgen nog steeds een brief toegestuurd.