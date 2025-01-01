N-VA legt afschaffing faciliteitengemeenten op tafel: “Reliek uit het verleden”
De N-VA roept bij de start van de 45e editie van de Gordel op tot een open gesprek over de afschaffing van faciliteitengemeenten. “De faciliteiten staan zowel in Vlaanderen als in Wallonië echte integratie en bestuurlijke vereenvoudiging in de weg. Het is in het belang van zowel de Vlaamse als Franstalige gemeenschap dat we dit reliek uit het verleden afschaffen”, aldus federale volksvertegenwoordigers Jeroen Bergers en Kristien Van Vaerenbergh.
In 1963 bij het ontstaan van de taalgrens zagen de faciliteitengemeenten het levenslicht. Die gemeenten liggen in een eentalig taalgebied, maar de lokale overheden moeten er sindsdien nog steeds in meerdere talen communiceren. Er liggen 12 gemeenten met faciliteiten voor Franstaligen in Vlaanderen, met daarbij Kraainem, Wezembeek-Oppem, Linkebeek, Sint-Genesius-Rode, Wemmel, Drogenbos en Bever.
“Het doel van die faciliteiten was om de anderstalige bevolking de tijd te geven om zich te integreren en respectievelijk Nederlands of Frans te leren. Dat doel is duidelijk voorbijgestreefd. Wie de afgelopen 62 jaar omwille van de faciliteiten de taal niet heeft geleerd zal het ook nu niet meer doen, integendeel de faciliteiten staan het leren van de gebiedstaal en dus het bouwen van een warme gemeenschap juist in de weg”, vertellen Bergers en Van Vaerenbergh.
Deze week stelden de burgemeesters van de 6 Vlaamse taalgrensgemeenten, waaronder Bever, de financiële last van het extra personeel om teksten te vertalen, de moeilijkheden voor het aangaan van intergemeentelijke samenwerkingen en de onmogelijkheid om te fuseren nog terecht aan de kaak.
“Bovendien worden de regels inzake faciliteiten overal anders toegepast wat veel rechtsonzekerheid tot gevolg heeft. Laat ons de loopgraven van het verleden verlaten en open in gesprek gaan om de faciliteiten overal af te schaffen. Zo steken we gelijk over. Zowel Vlaanderen als Wallonië hebben daar alleen maar bij te winnen”, besluiten Bergers en Van Vaerenbergh.