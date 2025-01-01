N-VA legt afschaffing faciliteitengemeenten op tafel: “Reliek uit het verleden”

In 1963 bij het ontstaan van de taalgrens zagen de faciliteitengemeenten het levenslicht. Die gemeenten liggen in een eentalig taalgebied, maar de lokale overheden moeten er sindsdien nog steeds in meerdere talen communiceren. Er liggen 12 gemeenten met faciliteiten voor Franstaligen in Vlaanderen, met daarbij Kraainem, Wezembeek-Oppem, Linkebeek, Sint-Genesius-Rode, Wemmel, Drogenbos en Bever.

“Het doel van die faciliteiten was om de anderstalige bevolking de tijd te geven om zich te integreren en respectievelijk Nederlands of Frans te leren. Dat doel is duidelijk voorbijgestreefd. Wie de afgelopen 62 jaar omwille van de faciliteiten de taal niet heeft geleerd zal het ook nu niet meer doen, integendeel de faciliteiten staan het leren van de gebiedstaal en dus het bouwen van een warme gemeenschap juist in de weg”, vertellen Bergers en Van Vaerenbergh.