Bevoegdheden Vlaamse Regering verdeeld: Weyts wordt minister van Begroting, Financiën en Vlaamse Rand

In de vorige Vlaamse regering was Weyts ook minister van Onderwijs. Dat departement gaat nu naar partijgenote Zuhal Demir. Zij krijgt er ook Justitie en Werk bij. Mathias Diependaele wordt Vlaams minister-president en neemt ook de bevoegdheden Economie en Industrie, Buitenlandse Zaken, Digitalisering en Facilitair Management voor zich. Annick De Ridder wordt Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Sport. De laatste N-VA’er in de regering is Cieltje Van Achter. Zij wordt Vlaams minister van Brussel en Media.

Vooruit stuurt Melissa Depraetere en Caroline Gennez naar de Vlaamse Regering. Gennez krijgt Welzijn, Cultuur, Armoede en Gelijke Kansen, Depraete Wonen, Energie en Klimaat, Toerisme en Jeugd. Voor cd&v blijven Hilde Crevits en Jo Brouns op post. Crevits krijgt de departementen Binnenlands Bestuur, Integratie, Inburgering en Samenleving. Brouns tot slot krijgt de portefeuilles Landbouw en Omgeving.