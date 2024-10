Debat Vlaams parlement: "Geen erkenning als centrumregio, maar grote financiële inspanningen voor de Rand"

“Binnen het vorige Vlaamse regeerakkoord was er 7 miljoen euro voorzien voor regio’s die kampen met grootstedelijke effecten. De Vlaamse Rand was één van die regio’s,” aldus Crevits. “Binnen het nieuwe Vlaamse regeerakkoord versterken we die ondersteuning door opnieuw 7 miljoen euro vrij te maken om grootstedelijke uitdagingen aan te gaan. Daarnaast is er nog het Vlaamse Randfonds, waar minister Weyts ook jaarlijks een bedrag van 6 miljoen euro voorziet. Er worden dus grote financiële inspanningen gedaan voor de regio rond Brussel.

Een druppel op een hete plaat, klinkt het bij de Vlaamse oppositie. “Het is schandalig hoe er de voorbije dagen is gejuicht om de kruimels die de Rand en de stad Vilvoorde krijgen,” steekt Vlaams parlementslid voor Groen Aimen Horch uit Vilvoorde van wal. “Als Vilvoorde erkend zou zijn als centrumstad, krijgt het jaarlijkse 8 tot 10 miljoen euro meer financiering. Er is niet voldaan aan de fundamentele vraag van Toekomstforum om de Rand ‘echt’ te financieren.”

Klaas Slootmans van Vlaams Belang uit Beersel vult aan: “Nochtans vragen de burgemeesters en inwoners van Halle-Vilvoorde geen voorkeursbehandeling. Ze vragen een eerlijke verdeling zoals het Grondwettelijk Hof in 2018 al eiste, maar waarmee niets gebeurd is.”

Stappen gezet

Vlaams parlementslid Peter Van Rompuy (cd&v) die al jaren vraagt om de Vlaamse Rand te erkennen als centrumregio, zegt dat er wel stappen zijn gezet. “Er komt meer geld en voor het eerst staat er in het regeerakkoord dat ook andere departementen de expliciete opdracht hebben om de historische achterstanden, zeker op het vlak van welzijn, zo snel mogelijk weg te werken.