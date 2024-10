Aftredend burgemeester Snoeck reageert op Halse coalitie N-VA en cd&v: "Postjepakkerij"

"Ik heb natuurlijk een dubbel gevoel hé," steekt aftredend burgemeester Snoeck van wal. "Ik ben nog altijd bijzonder blij over de vooruitgang die we gemaakt hebben. We gingen van zeven naar negen zetels. Maar goed, het andere gevoel is dat er nu een coalitie is tussen twee partijen die niet vooruit zijn gegaan."

Snoeck gelooft niet dat de nieuwe coalitie van N-VA en cd&v een inhoudelijke beslissing is. "Ik denk dat het bijzonder weinig te maken heeft met het programma, maar alles met de postjes. Als je in een coalitie treedt met een partij die maar vijf zetels heeft, dan levert die partij maar twee schepenen. Als je samengaat met een partij van negen zetels, zoals wij van Vooruit, dan levert die partij drie zetels. Ik denk dus dat er vooral gekozen is voor postjes."